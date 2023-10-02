عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه يتفقد جناح "الجيزة" بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه "اكسبوتك 2023"

صدى البلد

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجناح الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المشارك بالنسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبوتك ٢٠٢٣، حيث شهد المعرض مشاركة مياه القاهرة والصرف الصحي ومياه الإسكندرية والصرف الصحي.

وأوضح رئيس القابضة للمياه، أن المعرض يتناول عرض أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ومناقشات تخصصية تهدف إلي رفع وتعزيز معرفة آخر المستجدات بذلك القطاع الحيوي.

من جهته، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة تعرض نماذج متنوعة من المعدات والأجهزة والمهمات عظيمة الفائدة.

وأشار إلى أن المعرض يحوي على لودر حفار ماركة نيو هلاند اوربي المنشأ يتميز بقدرته على حمل حوالي ثلاثة نصف طن ، كما يُستخدم من الخلف كحفار يعمل على عمق حفر حوالي أربعة ونصف متر، ولودر زاحف ماركة كيس أمريكي المنشأ يستطيع الدخول الى الشوارع الضيقة نظراً لصغر عرضه والتي تبلغ حوالي متر و٧٠ سم ، بالإضافة إلى أنه مؤهل للعديد من الاستخدامات الأخرى، وكذلك ونش شوكة ماركة ميتسوبيشي ياباني المنشأ.

وأضاف أنه تم عرض طلمبات متخصصة لحالات الطوارئ، يمكنها سحب المياه بسرعه عالية وبكميات كبيرة في حالات السيول وطوارئ الصرف الصحي، حيث يمكنها نقل المياه إلى أماكن بعيدة أو إلى خط الصرف الصحي الرئيسي.

ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى عرض نموذج محاكاة لمحطة تنقية مياه "ديناسند" تُستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتميز بتوفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وانتاج كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى التكاليف الاقل والجودة العالية، حيث تستخدم محطات: :توسعات جزيرة الدهب والحجارة والشوبك ومزغونة" تكنولوجيا "الديناساند" في تنقية مياه الشرب.

كما شهد جناح الشركة عرضاً لنموذج غطاء البلاعة ذات الشبكة التأمينية أسفل الغطاء والمصنوع من مادة الأستيل المقاومة للصدأ ، تتكون من أربعة أجزاء مفصلية، يتحرك كل جزء باتجاه آخر في حالة الفتح والغلق، لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، كما أن تكلفتها غير عالية ولا ’يعاد تصنيعها مرة أخري مما يجعلها غير معرضة للسرقة، علاوةً علي أنها تتحمل أحمال ثقيلة تصل إلي طن ونصف بالإضافة إلي أنها مقاومة لغازات الصرف الصحي، وأسياخ تسليك وأقفزة إصلاح سريع صلب لإصلاح كسورات خطوط المياه.

 وأشار المهندس منصور بدوي، إلى عرض جهاز" Jar Test" الذي يُعتبر نموذجاً حياً لمحاكاة عمليات تنقية المياه المختلفة  بالمحطات، حيث يستخدم لتحديد جرعات الشبة المثالية في فترة زمنية وجيزة، كما تم عرض تجربة كبريتات النحاس والتي تقوم بإزالة الطحالب التي تتسبب في انسداد مرشحات المياه حيث تصل نسبة إزالة الطحالب إلى ما يقرب من ٩٩%.

وأردف رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن المعرض احتوى على العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، والتي شملت: بدل غطس وبدل جافة للصرف الصحي بمشتملاتها، وأسطوانات تنفس، وباراشواتات، وأجهزة تنفس وعزل للتيار الكهربي، ومولد وهواية للكهرباء، وكمبروسر تنفس، وطفايات متنوعة، بالإضافة إلى مطبوعات وبروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية لزائري المعرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

ترشيحاتنا

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

السيسي يمازح وزير الصحة: بتزعل لما بقول يا خالد من غير دكتور

دعمه بمبالغ ضخمة وإطلاق مبادرات وحملة تطوير.. ماذا ينتظر قطاع الصحة؟ حكاية وطن

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأعداد المصابين.. فيديو

منافس الأهلي.. صنداونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن أهم إنجازات قطاع التضامن الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ