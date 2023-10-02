رئيس القابضة للمياه يتفقد جناح "الجيزة" بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه "اكسبوتك 2023"

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجناح الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المشارك بالنسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبوتك ٢٠٢٣، حيث شهد المعرض مشاركة مياه القاهرة والصرف الصحي ومياه الإسكندرية والصرف الصحي.

وأوضح رئيس القابضة للمياه، أن المعرض يتناول عرض أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ومناقشات تخصصية تهدف إلي رفع وتعزيز معرفة آخر المستجدات بذلك القطاع الحيوي.

من جهته، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة تعرض نماذج متنوعة من المعدات والأجهزة والمهمات عظيمة الفائدة.

وأشار إلى أن المعرض يحوي على لودر حفار ماركة نيو هلاند اوربي المنشأ يتميز بقدرته على حمل حوالي ثلاثة نصف طن ، كما يُستخدم من الخلف كحفار يعمل على عمق حفر حوالي أربعة ونصف متر، ولودر زاحف ماركة كيس أمريكي المنشأ يستطيع الدخول الى الشوارع الضيقة نظراً لصغر عرضه والتي تبلغ حوالي متر و٧٠ سم ، بالإضافة إلى أنه مؤهل للعديد من الاستخدامات الأخرى، وكذلك ونش شوكة ماركة ميتسوبيشي ياباني المنشأ.

وأضاف أنه تم عرض طلمبات متخصصة لحالات الطوارئ، يمكنها سحب المياه بسرعه عالية وبكميات كبيرة في حالات السيول وطوارئ الصرف الصحي، حيث يمكنها نقل المياه إلى أماكن بعيدة أو إلى خط الصرف الصحي الرئيسي.

ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى عرض نموذج محاكاة لمحطة تنقية مياه "ديناسند" تُستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتميز بتوفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وانتاج كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى التكاليف الاقل والجودة العالية، حيث تستخدم محطات: :توسعات جزيرة الدهب والحجارة والشوبك ومزغونة" تكنولوجيا "الديناساند" في تنقية مياه الشرب.

كما شهد جناح الشركة عرضاً لنموذج غطاء البلاعة ذات الشبكة التأمينية أسفل الغطاء والمصنوع من مادة الأستيل المقاومة للصدأ ، تتكون من أربعة أجزاء مفصلية، يتحرك كل جزء باتجاه آخر في حالة الفتح والغلق، لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، كما أن تكلفتها غير عالية ولا ’يعاد تصنيعها مرة أخري مما يجعلها غير معرضة للسرقة، علاوةً علي أنها تتحمل أحمال ثقيلة تصل إلي طن ونصف بالإضافة إلي أنها مقاومة لغازات الصرف الصحي، وأسياخ تسليك وأقفزة إصلاح سريع صلب لإصلاح كسورات خطوط المياه.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى عرض جهاز" Jar Test" الذي يُعتبر نموذجاً حياً لمحاكاة عمليات تنقية المياه المختلفة بالمحطات، حيث يستخدم لتحديد جرعات الشبة المثالية في فترة زمنية وجيزة، كما تم عرض تجربة كبريتات النحاس والتي تقوم بإزالة الطحالب التي تتسبب في انسداد مرشحات المياه حيث تصل نسبة إزالة الطحالب إلى ما يقرب من ٩٩%.

وأردف رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن المعرض احتوى على العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، والتي شملت: بدل غطس وبدل جافة للصرف الصحي بمشتملاتها، وأسطوانات تنفس، وباراشواتات، وأجهزة تنفس وعزل للتيار الكهربي، ومولد وهواية للكهرباء، وكمبروسر تنفس، وطفايات متنوعة، بالإضافة إلى مطبوعات وبروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية لزائري المعرض.