عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 39

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي

تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والمركز القومي للسينما، انطلقت، مساء أمس، فاعليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ."

ويشارك في المهرجان العديد من نجوم الفن والنقاد والمخرجين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، وقد حرصت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان في إطار حرصها على رعاية الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة حيث تعد الفنون والسنيما والدراما أحد أهم عناصر القوى الناعمة التي تساهم في التعريف بثقافات الشعوب ومد جسور التواصل بينهم، كما تعد أحد أدوات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، لاسيما إن هذا المهرجان يساهم في إلقاء الضوء على مدينة الأسكندرية سياحياً وفنياً خلال فترة انعقاده، وفرصة لتعريف المشاركين به بالمدينة وما تتمتع به من أماكن سياحية وأثرية.

كما تشارك الهيئة بجناح صغير مزود بالمواد الدعائية التي تستعرض الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها. وسوف يتم توزيع هذه المواد على ضيوف المهرجان الذي يزوره العديد من النجوم والمبدعين من مختلف دول العالم، مما سيعمل على تعريفهم بالمقصد السياحي المصري وإثراء تجربتهم السياحية مما سيكون له بالغ الأثر في دعم الصورة الذهنية لمصر علي مستوى الدول المشاركة في فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي قاموا باستقبال السادة النجوم من ضيوف المهرجان الذين جاءوا من مختلف دول العالم والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
 

IMG-20231002-WA0047
IMG-20231002-WA0047
IMG-20231002-WA0046
IMG-20231002-WA0046
السياحة والاثار مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي الاسكندرية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

ترشيحاتنا

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

السيسي يمازح وزير الصحة: بتزعل لما بقول يا خالد من غير دكتور

دعمه بمبالغ ضخمة وإطلاق مبادرات وحملة تطوير.. ماذا ينتظر قطاع الصحة؟ حكاية وطن

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأعداد المصابين.. فيديو

منافس الأهلي.. صنداونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن أهم إنجازات قطاع التضامن الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ