وسط انهيار 4 منازل.. مصابان جراء الأمطار الغزيرة بأوباري في ليبيا

أعلنت السلطات في ليبيا، عن إصابة مواطنين جراء انهيار 4 بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة أوباري جنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي في بيان صادر اليوم الاثنين، إن مواطنين أصيبا بإصابات طفيفة جراء انهيار 4 منازل طينية في مدينة أوباري، مؤكدا إخلاء المنطقة القريبة من خط السيل تجنبًا لوقوع أي أضرار مادية أو بشرية.

وحسب بوابة "الوسط" الليبية، أعلن مستشفى أوباري العام في وقت سابق، عن استقبال حالة إصابة جراء سقوط أحد المنازل غرب أوباري نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأشار مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى إلى تقديم الإسعافات الأولية لها وتحويلها لمركز سبها الطبي.

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.