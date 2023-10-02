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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد انتظام سير الدراسة بكلية العلوم

جولة رئيس جامعة المنوفية
جولة رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية كلية العلوم  فى إطار جولاته الدورية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الاول للعام الجامعى الحالى.


رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقباله الدكتور حسن عليوة عميد الكلية والدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور هاني عبد الحميد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و سليمان شر شر مدير عام الكلية .

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تفقد القاصد المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات ورحب بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد  متمنيا لهم  النجاح والتفوق .

كما تفقد  رئيس  الجامعة جهاز   LC/MC  وهو أحد تقنيات الكيمياء التحليلية التى تجمع بين قدرات الفصل الفيزيائى مع قدرات مطيافية الكتلة، وتستغل مميزات هذا الدمج بين التقنيات فى تحليل المركبات الكيميائية الحيوية والعضوية الموجودة عادة فى العينات المعقدة، حيث  يستخدم جهاز LC/MS فى مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك التكنولوجيا الحيوية وصناعة الدواء.

وقام  القاصد خلال جولته بيتفقد  المعمل المركزي ووحدة الميكروسكوب الإليكتروني ،ووحدة التحاليل والفحوص  الدقيقة  بالكلية .

جامعة المنوفية العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي أحمد القاصد شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متابعة سير العملية التعليمية

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