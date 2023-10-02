صحة المنوفية: متابعة سير العملية التعليمية بمدارس التمريض مع بدء العام الجديد

زارت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في محافظ المنوفية، بقيادة الدكتورة إيمان مصطفي مدير الإدارة ، بالمرور على مدارس التمريض ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وتم متابعة سير العملية التعليمية بوجود مني أحمد إداري تمريض بالمديرية ، وتم حل أي معوقات أو مشاكل تواجه ناظرات المدارس والمدرسات والطلاب ، كما تم تهنئة الطلبة بالعام الدراسي الجديد.

كما عقد فريق عمل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بإدارة الرعاية الأساسية ، بالتنسيق مع فريق عمل البرنامج بإدارة الطب العلاجي ، ورشة عمل مع منسق البرنامج بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة لمنتفعي برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وتعزيز سبل التواصل بين المنسقين على كافة المستويات والمقدمين للخدمات كما تم بحث أهم المعوقات التي تواجه فريق العمل وسبل حلها وتم التأكيد على الإلتزام بالضوابط الفنية والمالية الخاصة بالبرنامج، بالإضافة لدراسة الاحتياجات التدريبية لفريق العمل بالبرنامج.

ضم فريق العمل بالبرنامج الدكتورة ولاء عمر ، الدكتورة أسماء البري من إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتورة هناء أبو الفضل ، والدكتورة أماني سرور بإدارة الطب العلاجي .