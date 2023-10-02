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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألفاظ مسمحش بيها| مدحت عبد الهادي يحكي كواليس واقعة محمود علاء

صدى البلد

 


كشف مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، كواليس واقعة محمود علاء لاعب الفريق في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في توقيع غرامة ضد اللاعب 250 ألف جنيه وتدريبه منفردا لمدة أسبوعين.

وقال مدحت في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: تقسيمة الزمالك يومها كان فيه لاعيبة زيادة بسبب تواجد حوالي 30 لاعيب وكان هناك بعض اللاعيبة اللي انتظرت للتقسيمة المقبلة بعد ربع بعد وقت معين

 

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وتابع: أحمد مجدي أبلغ اللاعبين بالتقسيمة وبدأنا نغير اللاعبين باللي منتظرين، وجيه دور حسام عبد المجيد ينزل مكان محمود علاء، لكن بعدها لقيت محمود علاء اتحول بشكل غير طبيعي، ومش فاهم دا ليه وقال ألفاظ غريبة ومسمحش بيها في ظل تواجدي.

وأضاف: اوسوريو حب يحل الموضوع وقتها، ولكن اللاعب معجبش اللاعب الكلام برضو، ومش فاهم ليه محمود علاء عمل كدا.

أحمد مجدى إبراهيم عبد الجواد الاعلامي إبراهيم عبد الجواد الدوري الافريقي أوسوريو حسام عبد المجيد عبد الهادي

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