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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن سر قرار صن داونز بالانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي.

 

وأكد شبانة في تصريحات إذاعية أن صن داونز كان يرغب في المشاركه في بطولة الدوري الإفريقي ولكن مجلس المحافظين في جنوب افريقيا وجد أن مشاركه صن داونز في دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي سيؤثر سلبا علي مواعيد مباريات دوري جنوب افريقيا وسيضعف الدوري هناك. 

 

وأضاف شبانه أن المجلس في جنوب افريقي اخطر صن داونز بضرورة اختيار بطولة واحدة للمشاركه بها سواء دوري أبطال إفريقيا او الدوري الإفريقي. 

 

وتابع أن في حال مشاركه الأهلي عقب انسحاب صن داونز سيكون عليه الفوز في مباراة واحده ليحصل علي ٣ مليون دولار والتأهل للنهائي قائلا “ مكتوبالك يا اهلي ”.

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الدوري الافريقي ابطال افريقيا انسحاب صن داون بطولة الدوري الأفريقي بطولة الدوري

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