الفرق المصرية تتفوق إفريقيا| الأهلي يكتسح.. ريمونتادا زمالكاوية.. وبيراميدز وفيوتشر إلى دور المجموعات

حلقت الفرق المصرية في سماء إفريقيا ونجح النادي الأهلي وبيراميدز في تخطي دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بنتيجة كبيرة .

وعاد نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي بريمونتادا مجنونة أمام أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية ورافقه نادي فيوتشر الذي تخطي سينجيدا التنزاني ذهابا وإيابا.

صدى البلد يستعرض نتائج الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

الأهلي يكتسح سان جورج

اكتسح فريق الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات.

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي محمد مجدي أفشة هدفين وكهربا ثنائية.

وتغلب النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره سان جورج بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.

ريمونتادا الزمالك



تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف فى اياب دور ال 32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي دور المجموعات في كأس الكونفدرالية بمجموع مباريات الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

سجل رباعية الزمالك يوسف أوباما وزيرى وشيكابالا وحمزة المثلوثي.

بيراميدز يسحق الجيش الرواندي

تأهل نادي بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي 6-1.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاتريك" في الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتي في الدقيقة 20، ومحمد الشيبي في الدقيقة 70.

فيوتشر يعبر سينجيدا التنزاني

نجح مودرن فيوتشر في العودة وتحقيق الفوز على سينجيدا التنزاني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز أحمد عاطف هدف تقدم فيوتشر في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية من أحمد رفعت من جهة اليسار قابلها أحمد عاطف برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى

وأحرز معروف تشاكي هدف تعادل سينجيدا في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ابعدها جنش ثم تابعها معروفنشاكي برأسية سكنت منتصف المرمى.

وأحرز أحمد رفعت الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 51 من ركلة جزاء

وحصل محمود رزق لاعب مودرن فيوتشر على طرد مباشر بعد ضرب لاعب سينجيدا بدون كرة

وعاد عمر كمال ليعزز تقدم فيوتشر في الدقيقة 68 من خلال كرات متبادلة بين كلا من أحمد عاطف وعمر كمال انهاها الأخير بتسديدة منيسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى قبل أن يحرز ناصر ماهر الهدف الرابع في الدقيقة 90+8 بعد كرة عرضية من عمر كمال منجهة اليسار استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ثم راوغ حارس المرمى وسدد كرة سكنت المرمى الخالي.

وبذلك يتأهل مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، حيث كان قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدفين.