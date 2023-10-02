تهديد بإيقاف القيد| فيفا يغرم 5 أندية مصرية ماليا.. تعرف عليها

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيع عقوبات مالية ضد 5 أندية مصرية على أن يتم إيقاف القيد حال عدم السداد بعد شكاوي لاعبين محترفين.

وجاءت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد الخمسة أندية مصرية على النحو التالي:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادى مودرن فيوتشر مبلغ 900 ألف دولار لصالح اللاعب الغانى دياويسي تايلور وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادي مودرن فيوتشر مبلغ 941 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي مروان صحراوى وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم النادى الإسماعيلي مبلغ مليون و 721 ألف دولار لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة و فى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

كما غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النادى الإسماعيلي مبلغ 859 ألف دولار لصالح اللاعب الايفواري جان موريل بو و فى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم اللاعب التونسي حمدى النقاز لاعب النادي الإسماعيلي مبلغ 110 ألف دولار بالإضافة إلى 50 ألف دولار غرامة تعاقدية لصالح نادي الزمالك وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف اللاعب 6 شهور لحين السداد.



واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارا بتغريم نادى ايسترن كومباني مبلغ 666 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي محمد على طرابلسي وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.



فيما غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادى غزل المحلة مبلغ 152 ألف دولار لصالح اللاعب المالى ماليك تورى و فى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغريم نادى انبي مبلغ 455 ألف جنيه مصري؛ إضافة إلى ذلك فائدة 5% من تاريخ 31 يناير 2023 لصالح المدرب البرتغالي جورفان فييرا وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد 3 فترات قيد لحين السداد.