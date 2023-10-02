إثارة في اتحاد الكرة.. ورطة الأهلي وإعادة لقاء الزمالك والمقاولون ورسوب الحكام

شهد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام العديد من الأحداث البارزة داخل جدران مقر الجبلاية في الجزيرة جاء فى مقدمتها ورطة مباريات النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي.

وتصدرت أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز أحداث اتحاد الكرة.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل جدران اتحاد الكرة خلال الآونة الأخيرة.

اتحاد الكرة فى أزمة بسبب الأهلي



يواجه اتحاد الكرة أزمة كبيرة خلال مباريات النادي الأهلي في دوري السوبر الإفريقي.

جاء ذلك عقب تلقي اتحاد الكرة خطابا من الشركة المنظمة لدوري السوبر الأفريقي طالب خلاله السعة الكاملة بستاد القاهرة في كافة مباريات النادي الأهلي.

اتحاد الكرة أصبح فى خانة اليك نظرا لتعارض طلب الشركة المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي بالسعة الكاملة في مباريات النادي الأهلي مع القرار الذى تم اصداره ببداية الموسم بتواجد 10 الاف مشجع فقط في المدرجات.

ومن المقرر ان يخاطب اتحاد الكرة الجهات الامنية بطلب الشركة المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي بالسعة الكاملة لمباريات النادي الأهلي.

ويخشى اتحاد الكرة من رفض الجهات الامنية طلب السعة الكاملة لمباريات النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي.

أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون





وجه عامر حسين رئيس ادارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة صدمة لنادي الزمالك بشأن إعادة مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك طالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب، التي أقيمت الإثنين الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بسبب الأخطاء التي التحكيمية التي ارتكبها أمين عمر حكم المباراة.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية : القانون واضح، المباراة تعاد في حالة وجود خطأ باعتراف الحكم بأن يكتب في تقريره أنه أخطأ في تطبيق القانون.

أضاف عامر حسين : تقرير أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون لا يوجد به أي اعتراف بالخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك الأمر الذى لا يستدعي معه إعادة المباراة.

استبعاد 4 حكام من ادارة مباريات الدوري



قرر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة استبعاد 4 حكما من ادارة مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الحكام الاربعة المستبعدين من ادارة مباريات الدوري الممتاز على النحو التالي: محمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور وحسام عزب حجاج وخالد جمال الغندور.

جاء ذلك عقب رسوب الرباعي سالف الذكر في اختبارات الكوبر التي جرت أمس الأحد.

استبعاد رباعي الحكام سالف الذكر من إدارة مباريات الدوري الممتاز تقرر لحين إعادتهم الاختبارات مرة أخرى.

كان إختبار اللياقة البدنية "الإعادة" للموسم الكروي الجديد لحكام الدوري الممتاز والمحترفين الذى جرت فعالياته الأحد شهد العديد من المفاجآت .

ورسب 5 حكام ساحة من أصل 9 حكام خاضوا اختبار الإعادة احكام الدوري الممتاز.

كما شهد اختبار الإعادة أيضا نجاح 15 حكما مساعدا بالدوري الممتاز والمحترفين، ورسوب حكم وحيد، وحكم آخر لم يجرى الإختبار للإصابة.

وإجتاز الرباعي نادر قمر الدولة ووليد عبدالرازق وسيد شعبان ومحمد يوسف اختبار الإعادة.