منافس الأهلي المحتمل.. تطور مفاجئ بشأن انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن تطور مفاجئ بشأن انسحاب صن داونز الجنوب إفريقي من الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكانت قرعة الدوري الإفريقي قد أوقعت صن داونز الجنوب إفريقي، أمام بترو أتليتكو الأنجولي، على أن يواجه الفائز منهما من لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني.

ووفقاً لصحيفة “sacbsports” الجنوب إفريقية، فإن مجلس المحافظين للدوري الجنوب إفريقي، رفض مشاركة صن داونز في بطولة الدوري الإفريقي المستحدثة؛ بسبب ازدحام جدول المباريات.

وأشارت إلى أن المفاوضات بين النادي والمجلس، شهدت فى الفترة الأخيرة، عدة مقترحات؛ اعتراضًا على “كاف”، من بينها “مشاركة صن داونز في البطولة بالصف الثاني” أو “بفريق من الشباب”؛ لعدم تأجيل مبارياته فى الدوري.

أزمة صن داونز في الدوري الإفريقي

وأضافت أن مسئولي صن داونز والدوري الجنوب إفريقي، في مناقشات مع كاف؛ لمحاولة التعامل مع المأزق وإيجاد حل للأزمة.

واختتمت أن مسئولي الدوري يتحفظون على مشاركة صن داونز في البطولة، بجانب دوري أبطال إفريقيا؛ لما ستتسبب فيه تلك المشاركة من تعديلات كبيرة على جدول الدوري، وتأخير نهايته لمدة 3 أسابيع.