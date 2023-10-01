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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قصة انسحاب صان داونز من دوري السوبر الإفريقي.. 3 عقوبات صارمة في انتظاره| وهذه جوائز المسابقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُعتبر بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المتوقعة في قارة إفريقيا هذا العام. حيث كان من المفترض أن تكون هذه البطولة فرصة فريدة لفرق القارة للتنافس والتألق على الساحة القارية. إلا أن هناك تطورات حديثة قد أثرت على مشاركة أحد الفرق البارزة في هذه البطولة، وهو نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

 

 

قرار صن داونز بالانسحاب

وفي تقرير صحفي حديث نشرته وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا، تم الكشف عن قرار صادم من قبل نادي صن داونز الجنوب أفريقي بالانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 في نسختها الأولى. وهذا القرار الذي أتى بشكل مفاجئ أثار العديد من التساؤلات والتحليلات حول أسبابه وتداعياته.

 

تأثير القرار على جدول الدوري الجنوب أفريقي

ومن المعروف أن تلك البطولة القارية تمثل تحديًا كبيرًا للأندية المشاركة، ولكن ما لفت الانتباه أكثر هو التأثير المباشر الذي سيكون لانسحاب صن داونز على جدول الدوري الجنوب أفريقي. حيث من المتوقع أن يتم تعديل جدول الدوري المحلي في جنوب إفريقيا ليتناسب مع مشاركة صن داونز في البطولة القارية، مما سيؤدي إلى تأخير نهايته لمدة 3 أسابيع.

 

موعد حفل افتتاح دوري السوبر الأفريقي

على صعيد آخر، تم الإعلان عن موعد حفل افتتاح دوري السوبر الأفريقي، الذي يعتبر جزءًا من الفعاليات الرياضية المثيرة لهذا العام. وسيُقام حفل الافتتاح في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا. ومن المقرر أن تستمر المباريات على مدار أربعة أسابيع، حيث ستشهد المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

 

قرعة دوري السوبر الأفريقي

وتم إجراء قرعة دوري السوبر الأفريقي وتحديد مباريات الفرق المشاركة كالتالي:

الأهلي × سيمبا

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو

عقوبات محتملة على صن داونز

وتوعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فريق صن داونز الجنوب أفريقي بثلاث عقوبات مغلظة وصارمة في حالة انسحابه بشكل رسمي من النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي. هذه العقوبات قد تشمل:

استبعاد صن داونز من المشاركة في النسخة المقبلة للدوري الأفريقي.

تحمل صن داونز خسائر تسويقية لصالح الشركة الراعية للبطولة.

عقوبة مالية يتم تحديدها وفقًا لتقدير الاتحاد الأفريقي.
 

تأثير الأزمة على صن داونز

وتتمثل أزمة صن داونز في أن موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي يتعارض مع مباريات الدوري المحلي في جنوب إفريقيا. هذا التعارض يمثل تحديًا كبيرًا للنادي والدوري، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء الفريق في كلا البطولتين.

 

الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي

وتم الكشف عن الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى. وتأتي هذه الجوائز كمكافأة للفرق المشاركة وتشجيعًا لهم على تحقيق أفضل أداء. جوائز البطولة تشمل:

4 ملايين دولار لبطل البطولة.

3 ملايين دولار لوصيف البطولة.

مليون دولار للفريق الذي يتودع من ربع النهائي.

1.7 مليون دولار للفريق الذي يتودع من نصف النهائي.

تعتبر هذه الجوائز تنافسية ومغرية للأندية المشاركة.

 

استعدادات الأهلي

وفيما يتعلق بالنادي الأهلي، فقد تأهب الفريق بجدية لهذه البطولة المهمة. ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الافتتاح للبطولة، حيث سيواجه سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي.

 

وتبقى بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم 2023 مصدرًا للإثارة والتشويق، بالرغم من التحديات التي تواجهها. إن قرار صن داونز بالانسحاب وتأثيره على البطولة يجعله محط اهتمام الجماهير والمحللين الرياضيين حول العالم.

بطولة الدوري الأفريقي صن داونز الأهلى الترجي الجوائز

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