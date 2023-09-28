نجم "الأحمر" عامل قلق| مفاجأة جديدة حول تعاقده مع الأهلي.. وكهربا: «مش هنخلص» بسبب دعم إمام عاشور

أبدى الإعلامي الرياضي البارز أحمد شوبير تقديره للأداء الرائع الذي يقدمه النجم إمام عاشور مع فريق الكرة الأول في نادي الأهلي. وفي تصريحات له، أشاد شوبير بإمام عاشور واعتبر أنه يمثل إضافة قوية للفريق.

إمام عاشور، الذي انضم إلى الأهلي من الجيش الملكي المغربي، قدم أداءً استثنائيًا وساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للقب الدوري المغربي. وهذا يعكس التألق والمهارة الكبيرة التي يتمتع بها إمام عاشور.

فرصة ضائعة

وفي حديثه، أشار شوبير إلى أن هناك فرصة كبيرة كاد النادي الأهلي أن يفقدها في الماضي. وذلك عندما كان هناك مدير تعاقدات سابق في النادي يرغب في ضم إمام عاشور. وقد أفصح هذا المدير عن رغبته في توقيع عقد مع إمام عاشور بمبلغ قياسي وصل إلى 500 ألف جنيه.

وعلى الرغم من هذا العرض الكبير، إلا أن الجانب الفني في النادي رفض التعاقد مع إمام عاشور في ذلك الوقت. وهذا يظهر لنا أن هناك اختلافات وجهات نظر داخل النادي حيال الصفقات والتعاقدات.

تحديات مستقبلية

وأضاف شوبير أن هناك تحديات كبيرة تنتظر إمام عاشور مع النادي الأهلي في المستقبل. حيث يجب على اللاعب أن يثبت نفسه ويبيض وجهه أمام مدرب الفريق مارسيل كولر. وهذا يأتي في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في البطولات الإفريقية والدوريات الأوروبية.

شوبير أشار إلى أن الهدف الأسمى للأهلي دائمًا هو النجاح في البطولات الإفريقية، ومن ثم الانتقال إلى المنافسة في البطولات الأوروبية والتألق على المستوى العالمي. ولذلك، يتوقع الجميع أن يقدم إمام عاشور أداءً رائعًا ويسهم في تحقيق هذه الأهداف.

انتقالات الصيف

وفيما يتعلق بالصفقات الصيفية للنادي الأهلي، أكد شوبير أهمية أن يقوم النادي بتقييم الصفقات بدقة في نهاية الموسم. ويجب أن يتم النظر في التأثير الذي ترتبط به هذه الصفقات، بالإضافة إلى التكلفة التي تمثلها للنادي.

استعدادات الأهلي

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأهلي لمباراة مهمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. سيواجه الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 من البطولة.

اللقاء سيقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وهو يعتبر من أهم المباريات في مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية. وتشهد المباراة توترًا وحماسًا كبيرين من الجانبين، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

تعليق كهربا على الشائعات

بعد مباراة الأهلي مع المصري في الدوري، تلقى محمود عبدالمنعم كهربا استفسارات من بعض أعضاء النادي حول صحة الأنباء المتداولة حول حضوره لإحدى الحفلات في وقت متأخر من الليل والتي تم تداول صوره على نطاق واسع. بعض الأشخاص اعتقدوا أن هذه الصور قد تم تزويرها، في حين اعتبر آخرون أنها حقيقية.



فيما يتعلق بشائعات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، أوضح اللاعب نفسه حقيقة الأمور. وذلك عقب مباراة الفريق مع المصري في الدوري.

وقال كهربا في تصريحاته: "مش هنخلص علشان بندعم وجود إمام عاشور".

وأضاف كهربا: "لسه جاي كتير"، وهذا يعني أنه يتوقع المزيد من الشائعات والانتقادات في المستقبل. ولكنه أكد على تفانيه واجتهاده في خدمة النادي الأهلي.

رد النادي

من جانبه، أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن القصة التي تم تداولها حول كهربا هي غير حقيقية. وبالتالي، لم يتم تغريم اللاعب بسببها.

وشدد بيبو على أن النادي الأهلي لن يتعامل إلا بالوقائع والأمور الرسمية. وأن أي لاعب يخالف تعليمات النادي سيتم التعامل معه وفقًا للقوانين واللوائح النادي.

وإن إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا هما جزء لا يتجزأ من عائلة النادي الأهلي. يجسدان الالتزام والاحترافية في خدمة الفريق وجماهيره.

في الختام، يتطلع الأهلي إلى تحقيق النجاحات في المستقبل، سواء في المحافل المحلية أو الإقليمية. وسيظل الفريق دائمًا ملتزمًا بقيمه ومبادئه الرياضية.