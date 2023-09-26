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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3 أسباب تثير قلق جمهور الأهلي على مستقبل كولر.. وهذا رد المدرب على عرض الشباب السعودي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يثير مستقبل المدير الفني السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، الكثير من التساؤلات والترقب. وعلى الرغم من أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن هناك العديد من العروض المغرية والأحداث التي تجعل جماهير الأهلي تشعر بالقلق والاستفسار حول مستقبله مع النادي.

 

التحية الوداعية لمارسيل كولر

وفي الفترة الأخيرة، بدأت التكهنات تتزايد حول مستقبل مارسيل كولر مع الأهلي بناءً على عدة مؤشرات. وأحدث هذه المؤشرات هو تفاعل المدير الفني السويسري مع جماهير النادي بشكل غير مسبوق. فبعد مباراة الأهلي أمام سان جورج الأثيوبي، ظهر كولر وهو يحتفل ويتفاعل مع الجماهير في مدرجات النادي. وهذا التفاعل الحار أثار تساؤلات حول إمكانية أن يكون ذلك "تحية الوداع" من مارسيل كولر للأهلي .

 

العروض المالية الكبيرة

ومن بين الأسباب التي تجعل مستقبل كولر غامضًا، هي الإغراءات المالية الكبيرة التي واجهها من أندية أخرى خاصةً الأندية السعودية. وعرض نادي الشباب السعودي لمارسيل كولر يعتبر واحدًا من أبرز هذه العروض. حيث تقدر قيمة راتب كولر مع الشباب بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي سنويًا، وهو مبلغ يفوق ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه حاليًا مع الأهلي.

 

تأخر إعلان التجديد

إلى جانب العروض المغرية، يزيد التساؤل حول مستقبل كولر مع الأهلي من تأخر إعلان النادي عن تجديد عقده. ورغم وجود اتفاق مبدئي بين الإدارة والمدرب على التجديد لمدة موسمين مقبلين، إلا أن التأخير في الإعلان الرسمي يثير الشكوك ويجعل الأمور أكثر غموضًا.

 

ارتباط كولر بالمنتخبات


بالإضافة إلى العرض السعودي، يوجد خيارات أخرى تنتظر مارسيل كولر في المستقبل. من بينها فرصة تدريب منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب بولندا، وهذا يعكس الاعتراف العالمي بقدراته الاستثنائية كمدرب.

 

الشرط الجزائي في العقد

وتزيد القلقات حول مستقبل كولر من وجود شرط جزائي في عقده مع الأهلي. وفقًا لهذا الشرط، يمكن لإحدى الأطراف فسخ العقد عن طريق دفع قيمة راتب ثلاثة أشهر. وهذا الشرط يجعل مارسيل كولر قادرًا على الرحيل عن الأهلي بعد العروض المغرية التي تلقاها مؤخرًا.

 

احتفال كولر مع الجماهير

رغم كل هذه الأحداث والتكهنات، فإن مارسيل كولر قد أظهر وفائه وتقديره لجماهير الأهلي. بعد الفوز في مباراة سان جورج الأثيوبي، توجه كولر إلى مدرجات النادي ليحتفل مع الجماهير ويعبِّر عن امتنانه لدعمهم. هذا اللقب المباشر مع الجماهير يعكس العلاقة الخاصة التي يمتلكها كولر مع النادي وجماهيره.

مارسيل كولر

استقرار مستقبل كولر

بالرغم من العروض الكبيرة والتساؤلات المتعددة حول مستقبله، يبدو أن مارسيل كولر قد أختار البقاء مع الأهلي. فقد أبلغ مسؤولي النادي أنه يمتلك رغبة قوية في استكمال مسيرته مع القلعة الحمراء. وأشاد بالدعم الذي تلقاه من الإدارة والجماهير، وأكد رفضه لعرض الشباب السعودي الذي وصله.

 

تحديات المستقبل

مع تجديد كولر عهده مع الأهلي، يبدو أن الفريق الأحمر مستعد لمواجهة التحديات في المواسم المقبلة. تحقيق العديد من الإنجازات في الموسم الماضي يعزز من الثقة في قدرة كولر على قيادة الفريق نحو المزيد من النجاحات.

 

في الختام، يظل مستقبل مارسيل كولر مع الأهلي محور اهتمام الجماهير وعشاق النادي. رغم العروض الكبيرة والشرائح المختلفة التي يتعين على المدير الفني السويسري اتخاذها، إلا أن قراره بالبقاء يؤكد على الروابط القوية بينه وبين النادي وجماهيره. تظل هذه العلاقة مصدرًا للفخر والتفاؤل لجماهير الأهلي.

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