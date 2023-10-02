إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف لاعب الأهلي أمام عاشور من تهنئة فريقه السابق بالتأهل في بطولة الكونفدرالية.

وكتب: "مصدر داخل الأهلي قال إن إمام عاشور نفى لزملائه تهنئته للزمالك أو التعليق على أي شيء.. وأكد لهم أن هذا الحساب مزيف".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.