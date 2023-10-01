أول رد فعل من إمام عاشور على احتفاله بفوز الزمالك على أرتا سولار

تجاهل إمام عاشور، أخبار احتفاله بفوز نادي الزمالك أمس على أرتا سولار والتاهل إلى دوري المجموعات.

ونشر إمام عاشور، صورا لحمدي فتحي عبر خاصية الإستوري وعلق علي الصور قائلا: "عيد ميلاد سعيد ".



وتراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك بفوزه على أرتا سولار الجيبوتي، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقام إمام عاشور بوضع لايك على خبر فوز الزمالك، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.



وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.