قوات الاحتلال تقتحم ثلاثة أقسام في سجن جلبوع وسط حالة من التوتر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أقسام (3،2،1) في سجن "جلبوع"، وشرعت بعمليات تفتيش لمجموعة من الغرف للأسرى الفلسطينيين .

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، أن حالة من التوتر تسود سجن "جلبوع" حاليا، عقب اقتحام الأقسام.

يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة على قمع الأسرى والتنكيل بهم.

ويستخدمون أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاصا غريبا يحدث آلاماً شديدة.