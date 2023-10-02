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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مظاهرة في حب السيسي.. العمال يجتمعون 15 أكتوبر لمطالبة الرئيس بالترشح للانتخابات

اتحاد العمال
اتحاد العمال

أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والثروة الحيوانية، عن عقد مؤتمر عمالي موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن المؤتمر سيكون مظاهرة حب تأييد للرئيس الذي تحققت على يديه الإنجازات العظيمة في كافه المجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث سيعقد المؤتمر يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري بمصر.

 

أكد مرسال، في الاجتماع الأول الذي ضم الأمناء العامين في النقابات العامة الـ 27 على دورهم في حشد جماهير العمال والمواطنين في المؤتمر دعوتم لممارسة استحقاقاتهم المشروعة عن طريق التدفق نحو الانتخابات واختيار مرشحه الأفضل والوحيد هو رئيس السيسي لقيادة مصر في الفترة المقبلة.

 

شدد مرسال على أهمية متابعة وتنفيذ التحرك العمالي لدعم الرئيس القيادة السياسية والتي يجري تنفيذها في كافه التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى، لافتا إلى أن المؤتمر العمالي الكبير سيتم عقده تباعا بجميع المحافظات مناشدا الأعضاء والأمناء العامون خلال المتابعة الدقيقة لتنفيذ ذلك مع الوزراء والمحافظين حول عقد هذه المؤتمرات ومتابعة أعمال مؤتمر حكاية وطن الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الوزراء المسؤولين.

 

أشار هشام رضوان أمين صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة لتعليم والبحث العلمي إلي أهمية التواصل النقابي مع مؤسسات الدولة التي تنظر إلى الاتحاد العام ومنظماتهم النقابية باهتمام بالغ في هذه المرحلة التي تتظافر فيها الجهود لدعم القيادة السياسية من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات بهدف الانتقال مصر إلى مرحلة التقدم وبناء المستقبل الحضاري.

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