وصفة سحرية.. ماسك تفتيح ونضارة البشرة

ماسك الطماطم والسكر يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويعمل على التخلص من كل مشاكل البشرة، حيث تستخدم الطماطم لتنظيف البشرة وتفتيحها، وتمنحها لونًا ورديًا مع الاستمرار في استخدامها، كما يعمل الماسك أيضاً على تجديد الخلايا وتفتيح لون البشرة، ويمنح الخدين لونًا ورديًا، لاحتواء الطماطم على فيتامين "سي" وذلك وفقا لما ذكره موقع Livestrong لذلك يفضل استخدام الطماطم والسكر، كالتالي:

طريقة الاستخدام:

استخدمي السكر والطماطم ويكون بتقطيع حبة واحدة إلى قطعتين ووضع ملعقة من السكر عليها، ثم تُدلك البشرة بها مدة 10 دقائق بحركات دائرية.

ثم اشطفي بشرتك من الاسكراب ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم نشفي بشرتك جيداً وضعي المرطب.