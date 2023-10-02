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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يمازح وزير الصحة: بتزعل لما بقول يا خالد من غير دكتور

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من الشخصيات المميزة "شاطر"، عندما كان وزيرا للتعليم العالي كان يعرض علي المشروعات ، ولديه قدرة على تسويق فكرته.

ربط الصحة بالتعليم

وأضاف الرئيس السيسي، أن  :"وزير الصحة بيجيب رجلي، لعمل الفكرة التي يعرضها، وأنه بالأفكار التي قدمها، تم الوصول لـلأشياء المطلوبة في التعليم.

وتابع :" كنت أقوم بتنفيذ المشروعات التي يقدمها لآن ذلك من أجل المواطنين". 

ومازح الرئيس السيسي، وزير الصحة قائلا :" بتزعل لما بقولك يا خالد من غير دكتور" ووزير الصحة يرد " لا عفوًا".

 وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

 

السيسي خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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