ضحية الغدر .. رجل ينهي حياة زوج شقيقته في القليوبية والسبب صادم

لم يكن يتوقع الزوج أن تنتهي الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته بموته حينما تدخل شقيق الزوجة وأنهي حياة زوج اخته .

أحداث الواقعة

في دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، تشاجر شاب يدعى إسلام. س، سائق، مع زوجته، وتبين انه عندما حدثت المشاجرة بين المجنى عليه وزوجته قامت على إثرها بالاستعانة بشقيقها، الذي حضر على الفور وعندما تدخل شقيقها لحل الأمور بينهما حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق الزوجة قام على إثرها الأخير بطعنه بسلاح أبيض بالرقبة، مما أودى بحياته.

وأكد شهود العيان أن المجنى عليه راح ضحية الغدر من جانب شقيق زوجته وابن خالتها بسبب خلاف بين المجنى عليه وزوجته مثل أي مشادة أو مشاجرة بين زوجين حيث استعانت الزوجة بشقيقها وبصحبته ابن خالته وقام الأول بطعن الزوج في رقبته بالسكين سقط على إثرها غارقا في دمائه وفارق الحياة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ بقتل شاب طعنا بالرقبة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت نيابة قسم شرطة الخصوص بحبس المتهم بقتل زوج شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيق بدائرة القسم.

وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.