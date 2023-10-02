خدع زوجته بالجواز العرفي لينفذ جريمته في القليوبية.. تفاصيل

خطط الزوج لسرقة المشغولات الذهبية لزوجته التي تزوجها عرفيا ، وعندما علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وسرقتها واجهته وطلبت منه اعادة ذهبها الذي سرقه منها ولكن المشادة الكلامية تتطور الي مشاجرة بينهما قام علي اثرها الزوج بطعن زوجته باله حادة وانهاء حياتها في الحال.

في دائرة قسم الخصوص تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً ، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الزوجة بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض.

وعقب تقنين الاجراءات واجراء التحريات، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى "محمد. ا" وانهما متزوجان عرفى وانه قام بسرقة مشغولاتها الذهبية وعندما علمت بذلك قامت بمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعنها بسلاح أبيض اودى بحياتها.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق .

