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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد ضرورة استغلال القدرات الخاصة لذوي الهمم بجميع المجالات

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة ضرورة استغلال القدرات الخاصة لذوي الهمم في كافة المجالات وتنمية مواهبهم الفنية، وإشراكهم في الحفلات الخاصة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم "الاثنين" مدرسة الشهيد أحمد المنسي للتربية الخاصة بطور سيناء في إطار حرص المحافظ للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي في بداية العام الدراسي الجديد ، وحضور احتفالية للطلاب ذوي الهمم، تضمنت بعض الأغاني الوطنية، ومنها " تحيا مصر يا ريس"، وعاش، واسكتش استعراضي للطلاب .


وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب خلال أداء الاستعراضات الفنية ، مؤكدا ضرورة الاستمرار في دعم هؤلاء الطلاب وتكثيف الأنشطة التي من شأنها تنمية مهاراتهم المختلفة.

وقرر المحافظ تزويد المدرسة بوحدة إذاعة مدرسية كاملة إهداء منه للطلاب ، ووزع عددا من الهدايا للأطفال .

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