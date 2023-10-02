عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طبلة ومزمار وتنورة في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوي الشريف

طبلة ومزمار وتنورة
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور

نظمت المدرسة الرسمية الدولية بالعبور، حفل للطلاب بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وسط حضور طلابي كثيف في فناء المدرسة.

 

واستعانت المدرسة الرسمية الدولية بالعبور ، في حفل المولد النبوي الشريف بـ “طبلة ومزمار وتنورة” ، وارتدى بعض التلاميذ “الجلاليب”.

 

وكانت قد بدأت الدراسة أمس في جميع محافظات الجمهورية ، لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية ، ثم بدأت الدراسة اليوم لطلاب باقي الصفوف منعا لتزاحم الطلاب بجميع المراحل في اول يوم دراسة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين. ووجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
"طبلة ومزمار وتنورة" في المدرسة الرسمية الدولية بالعبور احتفالا بالمولد النبوى الشريف
المولد النبوي الشريف المدرسة الرسمية الدولية المدرسة المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

هنعمل اللي علينا عشان خاطرهم .. الرئيس السيسي: الأيتام بحاجة لرعاية ودعم

النشرة الدينية| صلاة بدون ركوع أو سجود تكفيك همك وتغفر ذنبك.. وكيف تحب الرسول أكثر من نفسك؟

بقسط شهري 800 جنيه.. اشتر شقة 90 مترا كاملة التشطيب.. تفاصيل

وزيرة التضامن: 54 مليون جنيه دعما لطلاب الجامعات غير القادرين

رغم طرده.. مصطفي محمد على رادار نادي توتنهام لخلافة هاري كين

وزيرة التضامن: لن يضيع حق امرأة لديها إعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ