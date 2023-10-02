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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيول في ليبيا تسفر عن مصابين وانهيار 4 منازل

سيول
سيول

أدت السيول التي تتعرض لها المنطقة الجنوبية في ليبيا إلى انهيار 4 منازل في مدينة أوباري، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.

واستقبل مستشفى أوباري العام سيدة وابنها مصابيْن جراء سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، التي تتعرض منذ، مساء الأحد، إلى أمطار غزيرة.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف أسامة علي، إصابة أحد سائقي سيارات الجهاز خلال توجّهه إلى مكان الانهيارات، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن المياه اقتحمت عددًا من محطات توزيع الكهرباء جهد "66/220 ك.ف" هناك.

وقالت الشركة إن فرقها الفنية سارعت إلى المكان للعمل على تقييم الأضرار وبدء أعمال صيانة طارئة.

السيول ليبيا مدينة أوباري الطوارئ الليبي مستشفي

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