الرئيس السيسي يوجه بمعاش مستمر لضحايا ليبيا ممن لهم زوجة وأبناء

وجه الرئيس السيسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بتوفير معاش مستمر لأسر ضحايا ليبيا ممن لهم زوجة وأبناء.

إعانات عاجلة

وسبق أن وجه الرئيس السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا.



تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والسياسيين والاقتصاديين وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام، لاستعراض ما تم إنجازه في مصر بعد 9 سنوات من حالة عدم الاستقرار إبان ثورة يناير 2011.

