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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر تعلن قبول الوساطة الجزائرية.. وتوجيه عاجل من الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم "الاثنين"، تلقيها خطابا من نظيرتها في النيجر، بشأن المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيانها أن "القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

وأضافت أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية. 

النيجر تعلن قبول الوساطة الجزائرية الوساطة الجزائرية النيجر الحل السياسي للأزمة في النيجر الرئيس عبد المجيد تبون أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري

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