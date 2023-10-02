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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: أدرس اعتزال العمل فى مجال التحكيم

صدى البلد

فجر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمسؤول عن التحكيم فى الدوري الإماراتي الوقت الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دراسته ترك التحكيم المصري بعد 5 أشهر من الأن.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا قدمت كل شئ فى التحكيم المصري طوال السنوات الماضية، وكنت على قدر المسؤولية فى جميع الأمور ولم أحصل على حقوقي الكاملة طوال مشواري.

وأضاف عبد الفتاح:" أدرس اعتزال التحكيم بعد 4 أو 5 شهور من الأن وقضاء أكبر وقت مع الأسرة، وأنا فى الإمارات الأن جئت لمهمة محددة والحمدلله أكملتها حتي الأن على أكمل وجه.

وأكمل عبد الفتاح:" العمل فى مجال التحكيم صعب للغاية، وأنا قضيت سنوات كثيرة فى هذا المجال وأرغب فى الراحة.

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