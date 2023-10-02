لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة|بيان عاجل من "أمهات مصر" لدعم الرئيس السيسي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا للإعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرجل المناسب لهذه المرحلة، ولابد أن يستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي بدأها منذ عام 2014.

وأضافت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور: أن الرئيس السيسي له إنجازات في جميع مجالات الدولة، نستعرض منها بعض الإنجازات التي شهدها ملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لافته أن التعليم بشكل عام شهد قفزة متميزة في عهده.

وأوضحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن التعليم منذ ان تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية شهد إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تطبق الجزء النظري والعملي علي مستوى عالمي، فضلا عن تطوير التعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية المتدنية حوله.

وتابعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور : تم إنشاء نظام ومناهج تعليم جديدة وحديثة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة، وإدخال أحدث وسائل التكنولوجيا والمناهج المتطورة فيها، وبناء مدارس جديدة وصيانة أخري.

وعلي مستوى التعليم العالي، ذكرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن مصر شهدت إنشاء العديد من الجامعات الأهلية بأحدث وسائل التعليم، لخدمة أبناء مصر ومستقبلهم وضمان وجود أماكن لهم في سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستكملت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، كما شهدت مصر إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي تقبل خريجي الدبلومات الفنية بنسبة 80%، و20% خريجي الثانوية العامة، لافته إلي أنها جامعات مرتبطة بسوق العمل مباشرة نظرا للتدريب العملي المستمر للطلاب خلال الدراسة مع أكبر المصانع والشركات، وهو ما يضمن توافر فرص عمل للطلاب.

وأشارت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إلي أنه بالتوازي مع إنشاء هذه الجامعات المتطورة والحديثة، لم ينسي القائمين علي منظومة التعليم العالي في مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي التركيز علي تطوير وإنشاء برامج حديثة وكليات جديدة بالجامعات الحكومية، معلنه تأييدها بكل ثقة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة