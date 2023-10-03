غواصة بريطانية تكلفتها 4 مليارات جنيه إسترليني لمواجهة الصين

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد ، أنها أبرمت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (4,6 مليارات يورو) مع عدد من المجموعات، بينها "بي إيه إي سيستمز"، لتمويل مرحلة جديدة من مشروع الغواصة الهجومية من الجيل الجديد "إسإس إن - أوكوس".

وتشكل هذه العقود التي تشمل أيضا المجموعتين البريطانيتين رولز رويس وبابكوك، جزءا من تحالف أوكوس العسكري المبرم بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة لمواجهة الطموحات الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسيتم تسليم النماذج الأولى من هذه الغواصة في نهاية ثلاثينيات القرن الحالي، والغواصات العاملة بالطاقة النووية يصعب اكتشافها ويمكنها عبور مسافات كبيرة لفترات طويلة من الزمن، وهي قادرة على حمل صواريخ كروز متطورة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.