أدعوكم للاستمرار.. الرئيس السيسي للحكومة: دورنا نبني ونعمر وبس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للحكومة قائلاً “عملكم مقدر.. وأدعوكم للاستمرار بنفس القدرة”، مرددا «ودورنا نبني ونعمر وبس».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته لمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدراية الجديدة، أن العاصمة الإدارية ليست مجرد واجهة، بل تغيير نمط كامل الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، موجها خطابه إلى الرئيس السيسي “إن العاصمة لم تكن ليتحقق هذا الإنجاز لولاك.. وكان من سنوات مجرد ورق”.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الموافق 2 أكتوبر، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.