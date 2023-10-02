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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكري: اعتماد سياسات المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الآخر بعلاقات مصر الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشراكات الاستراتيجية التي حققتها مصر دليل على أم مصر عادت وقادرة أن تكون شريك له أثر، كما تم العمل على الحفاظ على الشراكات مع دول استراتيجية قائمة مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل ذلك من خلال الحوار الاستراتيجي بين الدولتين والذي تزامن بالاحتفال مع مرور 100 عام على هذه العلاقات. 

وزير الخارجية يتحدث عن علاقات مصر 

وأضاف "شكري"، خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، أن التعاون أيضا مع الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى المفوضية الأوروبية والشراكة التي تجمع بين مصر وهذه المجموعة الهامة من الدول، وانعقاد مجلس المشاركة بشكل دوري لتبادل الرؤى حول القضايا الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية، والتوصل إلى تحديد أولويات هذه الشراكة، أولويات تتسق مع الأولويات الوطنية ليس فيها إملاء، والابتعاد عن المشروطية والعمل بحيث يستخلص كل من الجانبين مصالحهم بشكل متساوي، دون التدخل في شؤون الآخر.

وتابع وزير الخارجية، أن كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون ومن أمثلتها الآلية الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، وهي آلية أخذت تتطور، ويبرز الدور المركزي لها في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، بفتح مجالات تعاون بين الدول الثلاث، مجالات الزراعة، والسياحة، والنقل، وذلك على أسس وجذور تاريخية ممتدة تربط بين شعوب الدول الثلاث، وأظهرت جدارتها أن تكون آلية إيجابية تحقق مصالح الدول الثلاث. 

وزير الخارجية الشراكات الاستراتيجية سامح شكري مؤتمر حكاية وطن علاقات مصر

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