سامح شكري: الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول

أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن السياسات الخارجية لخدمة المواطن المصري في المقام الاول ، مضيفا أن مصر تعمل على ترسيخ العلاقات المصرية مع مختلف الدول.

وأضاف سامح شكرى، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، والمذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تركز السياسة الخارجية المصرية على مباديء إنسانية حضارية.

وتابع السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل واحترام مصالح الشركاء، مستدركا أن تم الاعتماد بشكل أساسي على دبلوماسية القمة التي فتحت افاقا جديدة.

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وأشار السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أن تم الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول المهمة، متابعا أن تم الاحتفاظ بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.





