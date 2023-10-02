زوروا خطابات تخصيص بمشروعات الدولة..الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بالنصب على المواطنين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 مزورين لخطابات خاصة بتخصيص بعض الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات الدولة القومية بالحبس سنة مع الشغل لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1556 لسنة 2023 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 1237 لسنة 2023 كلي حلوان أن المتهمين عبد الحليم محمد، 51 سنة، عامل، شريف نبيل، 51 سنة، أحمد عبد الحميد، 51 سنة، صاحب محل، سيد مبارك، 62 سنة، وكيل جمعية للتواصل الاجتماعي للاتصالات بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 141 خطاب منسوب صدورهم إلى محافظة القاهرة رئاسة حي دار السلام منطقة الإسكان إدارة التسكين بأن اتفقوا معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وأمدوه بالبيانات اللازمة فدونها الأخير وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بالخاتم المقلد محل الاتهام الثاني فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتقليد بواسة آخر مجهول خاتم إحدى الجهات الحكومية الخاص بـ«محافظة القاهرة رئاسة حي دار السلام» واستعملها المجهول بأن مهر بها المحررات المزورة محل الاتهام الأول.

وأكد شهادة الرائد شرطة مصطفى محمود زكي حسن معاون مباحث قسم البساتين أنه بورود معلومة من مصدره السري مفادها حيازة المتهمين الأول والثاني خطابات مزورة خاصة بتخصيص بعض الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات الدولة القومية وأن تلك الخطابات ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لمحافظة القاهرة واستعمالهم لها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.