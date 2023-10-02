عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة بالسيارات تحمل صور السيسي من السادات لشبين الكوم في المنوفية.. شاهد

مسيرة سيارات في المنوفية
مسيرة سيارات في المنوفية

نظم عدد من الأهالي وأبناء مدينة السادات مسيرة بالسيارات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وخوض الانتخابات الرئاسية.

شارك في المسيرة نحو ١٠٠ سيارة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رئيس جامعة المنوفية يتفقد انتظام سير الدراسة بكلية العلوم

زراعة المنوفية تعلن فتح باب القيد في برامج جودة وسلامة الغذاء والبيوتكنولوجي

كما حمل المشاركون في المسيرة اعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات تأييد لترشحه لفترة رئاسية مقبلة.

وانطلقت المسيرة من مدينة السادات التي تبعد عشرات الكيلومترات عن عاصمة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم لتشارك أيضا في احتفالات نصر أكتوبر بالمدينة.

وخرج العشرات من أجل المشاركة في احتفالات نصر أكتوبر بمدينة شبين الكوم حيث سيقام احتفال كبير بوسط المدينة بحضور عدد من المطربين لإحياء ليلة فنية.

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي
إحتفالات نصر أكتوبر أعلام مصر الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

الآلاف يشاركون في مسيرة الأعلى للآباء والمعلمين لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة دفعوا ثمن وتضحيات كثيرة

أول تعليق من روسيا على مزاعم انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالآلاف لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

احتفالات بميدان الجلاء للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتأييد الرئيس|فيديو

الرئيس السيسي: اللي اتعمل في 2011 يتاخد منه دروس وعبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ