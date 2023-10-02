مسيرة بالسيارات تحمل صور السيسي من السادات لشبين الكوم في المنوفية.. شاهد

نظم عدد من الأهالي وأبناء مدينة السادات مسيرة بالسيارات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وخوض الانتخابات الرئاسية.

شارك في المسيرة نحو ١٠٠ سيارة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما حمل المشاركون في المسيرة اعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات تأييد لترشحه لفترة رئاسية مقبلة.

وانطلقت المسيرة من مدينة السادات التي تبعد عشرات الكيلومترات عن عاصمة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم لتشارك أيضا في احتفالات نصر أكتوبر بالمدينة.

وخرج العشرات من أجل المشاركة في احتفالات نصر أكتوبر بمدينة شبين الكوم حيث سيقام احتفال كبير بوسط المدينة بحضور عدد من المطربين لإحياء ليلة فنية.

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي

مسيرة سيارات في المنوفية لدعم السيسي