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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى الفاتيكان ويبعث رسالة إلى البابا فرنسيس

شيخ الأزهر مع سفير
شيخ الأزهر مع سفير مصر لدى الفاتيكان

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السيد السفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان.

وبعث فضيلة الإمام الأكبر رسالة حبٍّ وتقدير لأخيه قداسة البابا فرنسيس من خلال السفير المصري لدى الفاتيكان، جاء فيها: "صديقي العزيز نُكنُّ لكم الكثير من الحب والتقدير، ونتمنَّى من الله أن يُديمَ عليكم نعمتيِ الصحة والعافية، ونذكُر بكل اعتزاز جهودنا المشتركة في خدمة الإنسانية، وعلى أمل اللقاء قريبًا واستكمال المسيرة لتعزيز الأخوَّة الإنسانيَّة في مواجهة التَّحديات المعاصرة".

من جانبه، أعرب السفير محمود طلعت عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للجهود الكبيرة التي قام به فضيلته مع قداسة البابا فرنسيس، والتي تُوِّجتْ بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في فبراير عام ٢٠١٩، وحرصه على تسخير جهود السفارة المصرية لاستمرار تعزيز العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وترسيخها.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر أحمد الطيب الفاتيكان

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