لحظات تاريخية يجب توثيقها.. افتتاح جناح الأزهر في معرض "ذاكرة أكتوبر"

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، جناح الأزهر، الذي ينظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في مشاركته الثانية بالمعرض السنوي السادس عشر للثقافات العسكرية"ذاكرة أكتوبر" الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 5/10/2023، ببانوراما حرب أكتوبر.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر الشريف حريص على المشاركة في المعارض الثقافية للتعريف بجهود الأزهر الداخلية والخارجية، وتقديم جهود قطاعات الأزهر المختلفة للجمهور، مبينا أن مشاركة الأزهر في معرض "ذاكرة أكتوبر" من باب مشاطرة القوات المسلحة والشعب المصري لحظات تاريخية وملحمية أسهمت في عزة وكرامة المصريين.

جناح الأزهر

وحرص وكيل الأزهر على زيارة بعض أركان معرض"ذاكرة أكتوبر" مثل جناح إدارة الحرب الإلكترونية، وإدارة الإشارة، وإدارة الحرب الكيميائية، وإدارة الأسلحة والذخيرة، ومعرض الوسائل التعليمية لوزارة التربية والتعليم، مشيدا بتقديم هذه الأركان تعريفا بأهم إنجازات حرب أكتوبر، مضيفا أنها لحظات تاريخية يجب توثيقها ليعرف الشباب بطولات القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل وطن حر.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض" ذاكرة أكتوبر"، للعام الثاني على التوالي، استكمالا لسلسلة مشاركاته الناجحة في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والنيابة الإدارية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، فقد قدم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.