أعلى من الحب.. واعظة: المودة عامل للاستقرار والبناء الجيد للأسرة | فيديو

قالت الواعظة الدكتورة دينا أبو الخير، إن الحب بين الأزواج لابد أن ندرك المعنى الحقيقي له وهو المودة، وهي أعلى من الحب، مشيرة إلى أن المودة عامل للاستقرار والبناء الجيد للأسرة في الإسلام.

واعظة: المودة عامل للاستقرار والبناء الجيد للأسرة

وتابعت الدكتورة دينا أبو الخير خلال بث مباشر عبر صفحة صدى البلد بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الاثنين: هناك عاملين آخرين الرحمة والسكن، موضحة أن الرحمة هي أن تكون رحيمًا بها وأن تكون رحيمة بك دون إيذاء للآخر.

وأشارت إلى الآية الكريمة: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»، مؤكدة أن هناك أسلحة قرأنية نبوية تعين المسلم على إقامة البيت، خاصة وأن الزواج كما وصفه الحق سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، دليل على شدته، خاصة وأن هذا الوصف لم يرد في القرآن سوى في موضعين أحدهما وصف العهد الذي بين الله سبحانه وتعالى والرسول.

لماذا جعل الزواج مودة وليس حبًا وما الفارق بينهما؟

قالت الواعظة الدكتورة دينا أبو الخير، إن الشريعة الإسلامية حينما فعلت أمر الزواج، وهو سنة من سنن رب العالمين الذي جعل من كل شيء زوجين، فخلق السماء والأرض، خلق المولى عزوجل من كل شيء زوجين، ضرب لنا سبحانه آية عظيمة سميت بآية الزوجية يقول سبحانه: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».

وتابعت في حديثها خلال لقائها المباشر بالصفحة الرسمية لموقع صدى البلد، اليوم الاثنين عن التفسير الصحيح لقوله تعالى:"وَاضْرِبُوهُنَّ": عند التوقف أمامها سنجد أن الحق تعالى هنالك تزاوج في الأنفس للسكن والمودة والرحمة، وهي مطلوبة لبناء الأسرة، لافتة إلى أن القرآن الكريم لم يذكر لفظ الحب وفي وعبر بالمودة في العلاقة بين الزوجين ليبين لنا أمرًا مهمًا عن هذه العلاقة بين الزوجين.

وشددت أن الحب هو التعبير القوي أما المودة التعبير الفعلي، فمن السهل إطلاق اللفظ دون برهان عليه، لذا جعلت شريعتنا التعبير بالمودة أقوى وأساس للعلاقة بين الزوجين.