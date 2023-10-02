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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصري الديمقراطي: نرفض عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي

علق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على دعم الإخوان أحمد طنطاوي وترحيبه بعودتهم، ودعمهم له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قائلا: "نحن لا يهمنا أحد، وموقفنا واضح من جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف "منصور" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ موقفي وموقف الحزب واضح، وهو أننا ضد أي كيان يستند على خلفيات دينية، أو يستخدم العنف، في التعامل مع المواطنين، ونحن ضدهم، وهذا ما أكد عليه فريد زهران، مرشح الحزب المصري الديمقراطي المحتمل لرئاسة الجمهورية، مضيفًا: "اللي شايف إنه يقف على الحياد شيء يرجعله ميرجعليش وكل واحد الزمن والتاريخ بيقول مين.. فين".

وأردف: "المواقف واضحة، ولما نزلنا في 2013 لإزاحة الإخوان عن الحكم، كان موقف واضح، وكنت أحد قيادات الميدان والموجودين باستمرار في هذا الحدث الكبير والمشاركين بقوة".

وحول مقابلة أحمد طنطاوي مع أيمن نور في لبنان، قال: "الفترة دي بنشغل بمرشح حزبي، والإجراءات الخاصة بالحملة الانتخابية، وكان لدينا اجتماع أمس بالحزب، وغدا لدينا مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الحملة، والأحداث كبيرة، ولو انشغلت بكل التفاصيل لن أجد فرصة للبناء، وهذا أفضل من الكلام عن الآخرين"

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