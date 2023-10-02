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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآلاف يشاركون في مسيرة الأعلى للآباء والمعلمين لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

الاعلى للاباء و المعلمين
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي

نظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

بدأت المسيرة التي شارك فيها الآلاف من ميدان الكوربة بمصر الجديدة وصولاً إلى قصر الاتحادية، وطالب المشاركون في المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال المشروعات القومية التي انطلقت في عهده.

ورفع المشاركون لافتات تحمل رسائل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات لاستكمال مسيرة البناء.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن جموع المصريين يقفون خلف القيادة السياسية، موضحاً أن مسيرة اليوم تأتي دعماً وتأييدا للدولة المصرية.

وأوضح " علام" أن الدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت القضاء على الجماعات المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب، وحمت المنطقة العربية ؛ بل والعالم كله من خطر الإرهاب. وفي الوقت ذاته انطلقت مسيرة ضخمة لإعادة بناء الدولة، وتحققت إنجازات ضخمة في المشاريع القومية.

‌ولا يخفى على أحد حجم الانجازات التي تحققت على مدار السنوات العشرة الماضية، فمدن الإسكان التي انتشرت في كل محافظات مصر، وجعلت كل مواطن يمكنه تملك وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدن كاملة الخدمات، فضلا عن استصلاح واستزراع ٤ ملايين فدان، بخلاف إنشاء شبكة طرق ضخمة تزيد على ٤٨٠٠ كيلومتر، بجانب مشاريع حياة كريمة ومشروع تطوير العشوائيات، والتأمين الصحي الشامل، وغيرها آلاف المشروعات الكبرى تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحظى ملف التعليم باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ذلك برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه الرئيس وتضمن مناهج واحتياجات توافق العصر وتواكب التطوير.

كما يؤكد حجم اهتمام الدولة بالتعليم أن الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم منذ 2014 إلى 2022  .

وفي ظل الجمهورية الجديدة طرأ تغيير كبير في الأبنية التعليمية بشكل يلبي تنمية المهارات والابتكارات وتوفير البنية التكنولوجية لأبنائنا الطلاب.

وخلال فترة حكم الرئيس تم بناء 120 ألف فصل وتطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور و 36210 شاشات ذكية خلال الفترة من 2014 حتى 2023.

بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا. وغير ذلك من الإنجازات التي تكشف حجم الاهتمام بالتعليم كواحد من الملفات القومية الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن الشعب المصري يمتلك الوعي، ويدرك حجم ما شهدته البلاد من انجازات ضخمة خلال السنوات العشر الماضية.

الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي
الاعلى للاباء و المعلمين يدعم ترشح الرئيس السيسي

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