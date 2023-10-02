المصريين الأحرار يحتشد بميادين المحافظات احتفالا بنصر أكتوبر وتفويض السيسي لاستكمال البناء

احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية لترشيح السيسي رئيسًا 2024-2030 في الميادين في المحافظات إحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لمارثون الرئاسة المقبلة.

إعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة المستويات التنظيمية للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة و تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

كما نظم الحزب مسيرات في عدد من المحافظات وتلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتي مطروح احتفال بالانتصار واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال تسعة سنوات.

وشدد حزب المصريين الأحرار قيادة وأعضاء وكافة المنضمين للحملة الرئاسية الشعبية، إن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظاً علي الهوية الوطنية لضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولا مجال لامتطاء جماعة الإرهاب او اتباعهم علي ثورة الشعب، ولن يسمح المصريون لكائن ما كان أن ينال من بلاده او يعطل مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة رشيدة.