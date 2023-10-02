انخفاض أسعار النفط العالمية.. وارتفاع شديد لـ الدولار بسبب معلومة عن الفائدة

انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 2٪ اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، والقلق بشأن توقعات ارتفاع إمدادات النفط الخام والضغط على الطلب من ارتفاع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 90.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 1.42 دولار، أو 1.5٪، عن إغلاق يوم الجمعة.

كان هذا أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لخام برنت منذ أواخر مايو.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 1.90 دولار أو 2.1٪ إلى 88.89 دولار للبرميل.

ويتجه كلا المؤشرين إلى الانخفاض اليومي الثالث وأدنى مستوى للتسوية منذ منتصف سبتمبر.

وأشار محللو الطاقة إلى جني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 30٪ تقريبا في الربع الثالث إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر.

اعتبارا من أواخر الأسبوع الماضي، عزز المضاربون الأمريكيون صافي العقود الآجلة الطويلة والخيارات في بورصات نيويورك التجارية والعابرة للقارات إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022، وفقا للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الأخرى على أساس أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل أعلى لفترة أطول، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

كما أن الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وكان السوق ينتظر تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لقياس مسار سعر الفائدة للبنك المركزي.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين حيث أدى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة إلى انخفاض الطلب على الديون قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.