ترويجا لمسار رحلة العائلة المقدسة.. إطلاق جولة افتراضية لمنطقة جبل الطير بالمنيا

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منذ قليل، جولة افتراضية لمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا التي تعد أحد النقاط المهمة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن إطلاق هذه الجولة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة ولاسيما في ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار في مصر من أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها في إطار مشروع "إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة" الذي توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية اهتماماً كبيراً.

وأشار إلى أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضياً في منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، والتي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها بمصر، حيث أن هذه الجولة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه سيتم الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الدخول على موقع الهيئة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة (Experience Egypt)، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يتضمن 25 موقعاً مرت بهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، وقامت وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية بافتتاح 10 نقاط من المسار حتى الآن منهم 9 مواقع أثرية وموقع غير أثري، وجاري العمل على الانتهاء من كافة نقاط المسار في أقرب وقت ممكن.