بعد قليل .. بدء عزاء المخرج الشاب أحمد سامي العدل بالشيخ زايد

يقام بعد قليل عزاء المخرج الشاب أحمد سامي العدل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث توفى أحمد سامي أول امس وسط صدمة في الوسط الفني.

وبدأت منذ قليل، تحضيرات عزاء المخرج الشاب أحمد سامي العدل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا صباح يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.



أحمد سامي العدل:

وكشفت شقيقته رشا سامي العدل تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها الأصغر "أحمد"، وكتبت منشوراً على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أرفقته بصورة تجمعها بشقيقها الراحل وهو طفل.

وقالت رشا العدل: "قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد إيه أبونا وحشنا وقد إيه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وأضافت شقيقة الفنان الراحل: "رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني، وجه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي أخوكي تعبان في المستشفى جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة، قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول أهون عليه شوية وأسيبه يرتاح شوية".

وتابعت "رشا" في منشورها: "وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة أهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظه يا دوبك لفيت ظهري ولسه هأخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله، لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه 38 دقيقة علي الساعة محاولات وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي أنا بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان أتقطع بآخر نفس منه وراح أحمد، أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي".