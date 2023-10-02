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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مصير عبدالله جمعة مع الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لحسابات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد التأكد من جاهزية اللاعب وانتهاء عبد الله جمعة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له وعودته للمشاركة في التدريبات.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا  الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب

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