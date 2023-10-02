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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسيرات حاشدة بجامعة حلوان للاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

انطلقت اليوم مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متوجهة إلى متحف الحضارة بالفسطاط للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وايضا التعبير عن دعم  الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة حلوان وطلاب أسرة "من أجل مصر، وطلاب الاتحاد، عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر ، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حمل المشاركون مجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم الدولة المصرية وجيشها ورئيسها.

ومن جانبه قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، و جموع الشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد الذى سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبيَّة، خاصة فى ظل احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال قنديل إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة في مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات، والتي تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا في وقت قصير. موضحا أن أي تنمية ونهضة حقيقية لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، وأشاد بدور الرئيس السيسي في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر و الوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد و أمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.  

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Jobs Education أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذكرى الـ50 لإنتصارات حرب أكتوبر

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