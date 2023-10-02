اكتشاف سر خطير بحجر فرعوني موضوع في متحف بريطاني.. ما القصة؟

يقال إن حجرًا غريبًا تم العثور عليه في معبد مصري قديم يحمل بداخله "لغة الآلهة"، ويمكن نسخه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” يعتبر هذا الحجر من أشهر القطع الموجودة في المتحف البريطاني، يعود إرث الحجر إلى عصر الملك بطليموس الخامس الذي حكم في الفترة من 204 إلى 181 قبل الميلاد.

وقد ظهر مرسومه، التي تم وضعه على اللوح وتم نسخه على مدار فترة وجوده في السلطة، في المعابد القديمة في جميع أنحاء مصر.

لسوء الحظ، تم كسره ولم يكتمل بعد، ويحتوي حجر رشيد حتى الآن على 14 سطرًا مكتوبًا من الكتابة الهيروغليفية، مما يعني أن بقية "لغة الآلهة" مفقودة،

بعد فك الشفرة مرة أخرى في عام 1822، كان لكل من توماس يونج وجان فرانسوا شامبليون أهمية قصوى في ترجمة الهيروغليفية.

اكتشاف سر خطير بحجر فرعوني موضوع بمتحف بريطاني

ومن الناحية الفنية، فهذا يعني أن يونج وشامبليون كانا أول من فهم الرجال "لغة الآلهة".

تم العثور على ثلاثة أقسام في الآثار القديمة، مع ثلاثة نقوش متاحة حاليا. تم العثور على "لغة الآلهة" المخيفة، وهي نوع من الكلام والكتابة المخصص للنصوص الرسمية، في القسم العلوي.

يتميز الاثنان المتبقيان "بلغة المستندات"، وهو نص مخصص للاستخدام اليومي والذي كان يستخدمه أولئك الذين يمكنهم القراءة والكتابة في ذلك الوقت.

اكتشاف سر خطير بحجر فرعوني موضوع بمتحف بريطاني

وذكر راديو فرنسا الدولي أن الثلث الأخير مكتوب باللغة اليونانية القديمة، وهي لغة الأسرة الأخيرة التي سيطرت على مصر.

وبفضل شامبليون، تمت ترجمة الهيروغليفية بنجاح، مما كشف عن سلسلة من الادعاءات التي تربط الملك بطليموس الخامس بالله. وجاء في النقش: "ابن الشمس، بطليموس، الحي الأبدي، حبيب بتاح، الإله الذي ظهر".