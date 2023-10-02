تدخل لفض مشاجرة..قرار من المحكمة ضد صاحب محل بلاي ستيشن أنهى حياة زبونه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس صاحب محل بلاى ستيشن 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما.

نجح رجال المباحث بالقاهرة في القبض على صاحب محل بلاى ستيشن، أنهى حياة شاب عقب التعدى عليه بمقص فى منطقة عين شمس بعد الدخول فى مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى من خلالها المتهم على المجنى عليه وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن فى الصدر بمقص بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاى ستيشن، وتم ضبطه، بعدما تبين أن المجنى عليه تشاجر مع أحد المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهما على أجهزة البلاى ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم للتدخل وانهاء المشاجرة، لكن حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وصاحب المحل تطورت الى تعدى المتهم على المجني عليه بمقص فى صدره حتى لفظ انفاسه الأخيرة وتم نقله للمشرحة وتم حبس المتهم فى الواقعة، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.