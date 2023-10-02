عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تدخل لفض مشاجرة..قرار من المحكمة ضد صاحب محل بلاي ستيشن أنهى حياة زبونه

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس صاحب محل بلاى ستيشن 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما.

نجح رجال المباحث بالقاهرة في القبض على صاحب محل بلاى ستيشن، أنهى حياة شاب عقب التعدى عليه بمقص فى منطقة عين شمس بعد الدخول فى مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى من خلالها المتهم على المجنى عليه وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن فى الصدر بمقص بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاى ستيشن، وتم ضبطه، بعدما تبين أن المجنى عليه تشاجر مع أحد المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهما على أجهزة البلاى ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم للتدخل وانهاء المشاجرة، لكن حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وصاحب المحل تطورت الى تعدى المتهم على المجني عليه بمقص فى صدره حتى لفظ انفاسه الأخيرة وتم نقله للمشرحة وتم حبس المتهم فى الواقعة، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

الرئيس السيسي: ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقدر يكسرها

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

اعترف أمام المحكمة.. إحالة متهم بإنهاء حياة خالته وزوجها بالعمرانية للمفتي

المتهم بإنهاء حياة خالته وزوجها بالعمرانية يعترف أمام محكمة الجنايات

كتم أنفاسها.. اليوم محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة موظفة بحدائق القبة

إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.. اليوم محاكمة المتهم بالتخلص من زوج عمته

اليوم.. محاكمة 11 متهما بـ«خلية الشروق الإرهابية»

أحالته النيابة بـ30 لفافة هيروين.. و«جنايات القاهرة» تفتضي ببراءته

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والأكاديمية البحرية

بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية في العام القضائي الجديد

ترشيحاتنا

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبته فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تاجر المخدرات خلص على عامل الأحذية.. والنيابة تأخذ قرارا ضده

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أهالي دمياط يحتشدون بالآلاف لمناشدة السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية|شاهد

أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

أحمد موسى: شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس السيسي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة تظهر حمل درة في الشهور الاولى.. تفاصيل

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ