المصريين الأحرار في مطروح يحتفل بانتصار أكتوبر بالخيول العربية ويطالب الرئيس بالترشح

احتفل حزب المصريين الأحرار بأمانة مطروح بميدان الإسكندرية بالمحافظة، علي طريقته الخاصة حيث امتطاء الخيول العربية الرقص علي أوتار الأغاني احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ودعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة المستويات التنظيمية للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة و تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن، والتأكيد علي أن الشعب الذي رفض جماعات الشر مازال حاضرًا علي الأرض.

ومن جانبه أكد سلطان الزعيري أمين الحزب بمحافظة مطروح، أن الاحتفالات العظيمة بذكرى انتصار أكتوبر استعادة الأرض ونصر العزة والكرامة ويتزامن معها انعقاد مؤتمر حكاية وطن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمن عرض النجاحات التي شهدتها مصر عبر 9 سنوات علي كافة الأصعدة والمجالات.

وأضاف، أن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برعاية الدكتور عصام خليل ، وكان اول القوى السياسية اعتبر الرئيس السيسي مرشحه الرئاسي وتعامل علي الأرض وتلاحم مع الجماهير حتي يواجه شائعات الإرهاب المغرضة ويوضح نجاحات الدولة المصرية.