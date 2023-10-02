عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار في مطروح يحتفل بانتصار أكتوبر بالخيول العربية ويطالب الرئيس بالترشح

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

احتفل حزب المصريين الأحرار بأمانة مطروح بميدان الإسكندرية بالمحافظة، علي طريقته الخاصة حيث امتطاء الخيول العربية الرقص علي أوتار الأغاني احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ودعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة.

 

يأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة المستويات التنظيمية للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة و تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن، والتأكيد علي أن الشعب الذي رفض جماعات الشر مازال حاضرًا علي الأرض.

 

ومن جانبه أكد سلطان الزعيري أمين الحزب بمحافظة مطروح، أن الاحتفالات العظيمة بذكرى انتصار أكتوبر استعادة الأرض ونصر العزة والكرامة ويتزامن معها انعقاد مؤتمر حكاية وطن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمن عرض النجاحات التي شهدتها مصر عبر 9 سنوات علي كافة الأصعدة والمجالات.

 

وأضاف، أن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برعاية الدكتور عصام خليل ، وكان اول القوى السياسية اعتبر الرئيس السيسي مرشحه الرئاسي وتعامل علي الأرض وتلاحم مع الجماهير حتي يواجه شائعات الإرهاب المغرضة ويوضح نجاحات الدولة المصرية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

9 آلاف فرصة عمل بهذه المحافظة.. وكيفية استخراج كعب عمل إلكترونيا

هكذا بدأ حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. وقرارات عاجلة من النيابة ووزير الداخلية بشأن المبنى

11 ألف جنيه.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

الشعب اختارك كمل المشوار.. أحمد موسى: مسيرات حاشدة لدعم ترشح السيسي.. فيديو

"تحيا مصر ويحيا السيسي".. مسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

عيار 21 مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اشتر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

فيديو

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ