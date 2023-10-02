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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كمل مشوارك.. أهالي الدقهلية يحتشدون لتأييد السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة|شاهد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل أبناء محافظة الدقهلية توافدهم على ميدان الشهداء بمدينة المنصورة احتفالا بالذكرى  الخمسين لذكرى نصر أكتوبر العظيم كذلك إعلان تاييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

حيث توافد الجميع من قرى ونجوع ومراكز المحافظة حاملين أعلام مصر هاتفين تحيا مصر عاشت مصر مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة لتكملة مسيرة البناء التي بدأها منذ ست سنوات.

 

 وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجدهم في هذا الميدان الكبير الذي يضم آلاف المواطنين من أبناء المحافظة قائلين" متمسكين بك ونريدك رئيسا لمصر من جديد فنحن اخترناك وستكمل المسيرة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة المنصورة مسيرة مدينة المنصورة مراكز أعلام مصر الرئيس عبد الفتاح

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